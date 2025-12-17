The Swiss voice in the world since 1935
Stadtluzerner Energieversorger EWL senkt Gaspreise auf 1. Januar

Keystone-SDA

Stadtluzerner Haushalte bezahlen ab dem neuen Jahr weniger für das von der Energie Wasser Luzern (EWL) gelieferte Gas. Der Energieversorger senkt seine Gaspreise um 0,5 Rappen pro Kilowattstunde.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Damit könne ein durchschnittlicher Haushalt jährlich rund 100 Franken einsparen, wie die EWL am Mittwoch in einer Mitteilung schrieb. Die Preise der Produkte «Mixgas» und «Basisgas» sinken um den gleichen Betrag.

Als Grund gibt das Unternehmen die tieferen Beschaffungskosten auf den Energiemärkten an.

Die EWL senkte bereits auf den 1. Oktober 2025 die Gaspreise leicht.

