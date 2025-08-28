Stadtluzerner EWL hält Tarife insgesamt stabil
EWL Energie Wasser Luzern hält die Stromtarife 2026 insgesamt stabil. Grössere Haushalte sowie Unternehmen würden von tieferen Kosten profitieren, für kleinere Haushalte würden die Ausgaben leicht steigen, teilte das Unternehmen der Stadt Luzern am Donnerstag mit.
(Keystone-SDA) Für einen Vierpersonenhaushalt mit einem Jahresverbrauch von 4500 Kilowattstunden sinken die jährlichen Stromkosten um 2,4 Prozent oder 33 Franken, wie es in der Mitteilung hiess. Für einen mittleren Gewerbebetrieb mit einem Verbrauch von 150’000 Kilowattstunden entspricht der Preisnachlass rund 10 Prozent.