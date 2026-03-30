Stadtpolizei Zürich nimmt Raser und Autoposer ins Visier

Keystone-SDA

Seit der Einführung der spezialisierten Fachgruppe für Raserdelikte im Jahr 2021 hat die Stadtpolizei Zürich knapp 300 Personen wegen eines Raserdelikts festgenommen. Am schnellsten unterwegs war eine Person mit 175 km/h in einer Tempo-50-Zone.

1 Minute

(Keystone-SDA) Über 90 Prozent der fehlbaren Personen seien Männer, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Der jüngste Beschuldigte war gerade einmal 14 Jahre alt, der älteste 62, wie es in einer Medienmitteilung der Stadtpolizei vom Montag heisst.

Die Stadtpolizei ermittelt seit Jahren auch aktiv gegen Autoposerinnen und Autoposer. Zwischen 2020 und 2025 führte sie über 400 koordinierte Kontrollen gegen diese Szene durch. Dabei wurden über 2700 Personen verzeigt, weil ihre Fahrzeuge illegal abgeändert wurden oder technische Mängel aufwiesen. Auch dies sei ein Männerphänomen, sagte der Polizeisprecher weiter. Vereinzelt fänden aber auch Frauen Gefallen daran.