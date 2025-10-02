Stadtpolizei Zürich soll in Albisrieden neuen Stützpunkt erhalten

Keystone-SDA

Im Zürcher Stadtteil Albisrieden soll bis 2033 ein neuer Stützpunkt der Stadtpolizei entstehen. Die dafür erforderlichen Umbauten kosten 7,7 Millionen Franken.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die beiden Gebäude auf dem Albis-Areal würden heute teils vermietet und sollen künftig zum neuen Stützpunkt West der Stadtpolizei umgebaut werden, teilte die Stadt am Donnerstag mit.

Dieser ersetze mehrere bisherige Regional- und Quartierwachen im Westen der Stadt und werde nebst den Stützpunkten Nord und City und dem Hauptstandort Förrlibuck zu einem der vier Standorte der Stadtpolizei Zürich.

Die Umnutzung erfordere verschiedene bauliche Eingriffe, heisst es weiter. Insgesamt kosten diese 7,7 Millionen Franken. Der Stadtrat beantragt dem Gemeinderat für die Projektierung des Umbaus und der Aufstockung 5,39 Millionen Franken an neuen einmaligen Ausgaben und beschliesst für die Projektierung der Instandsetzung in eigener Befugnis 2,31 Millionen Franken an gebundenen Ausgaben.