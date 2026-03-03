The Swiss voice in the world since 1935
Stadtpolizei Zürich stoppt 20-jährigen Raser auf Töff

Keystone-SDA

Die Stadtpolizei Zürich hat am Montagabend einen jungen Motorradraser verhaftet. Der 20-jährige Schweizer war laut Mitteilung mit über 140 km/h in einer 60er-Zone unterwegs.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Seinen Führerausweis musste der Mann weniger als ein Jahr nach bestandener Prüfung bereits wieder abgeben, wie die Stadtpolizei Zürich am Dienstag mitteilte.

Der 20-Jährige war gegen 20 Uhr auf der Hohlstrasse wegen seiner Fahrweise aufgefallen. Eine zivile Patrouille verfolgte ihn danach stadtauswärts. Auf der Pfingstweidbrücke beschleunigte der Motorradfahrer im Baustellenbereich auf über 140 km/h. Er wurde umgehend gestoppt und festgenommen.

