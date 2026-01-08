The Swiss voice in the world since 1935
Stadtpolizei Zürich verhaftet bewaffneten Ukrainer in Bank

Die Stadtpolizei Zürich hat am Donnerstagmittag eine bewaffneten Ukrainer in einer Bank verhaftet. Ob der 29-Jährige einen Überfall plante, ist unklar.

(Keystone-SDA) Der Mann befand sich kurz vor 12 Uhr alleine in der UBS an der Ecke Uraniastrasse/Bahnhofstrasse, wie die Stadtpolizei Zürich am Donnerstagnachmittag mitteilte. Er liess sich widerstandslos festnehmen.

Der Mann trug eine Faustfeuerwaffe bei sich. Gemäss ersten Erkenntnissen wurde damit aber niemand direkt bedroht und es wurde auch kein Geld geraubt. Die Waffe war eine Imitationswaffe, schreibt die Stadtpolizei weiter. Sie nahm den Mann auf die Wache mit und klärt nun ab, was die Absichten des Ukrainers waren.

