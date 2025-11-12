Stadtpolizei Zürich verhaftet mutmasslichen Dealer nach Flucht

Keystone-SDA

Die Stadtpolizei Zürich hat am Dienstagabend einen mutmasslichen Dealer nach einem Fluchtversuch verhaftet. Das Fahrzeug des 40-Jährigen kollidierte mit einem Polizeiauto. Später schlug der Mann einem Polizisten gegen den Kopf.

(Keystone-SDA) Der Polizist musste im Spital überprüft werden, wie die Stadtpolizei Zürich am Mittwoch mitteilte. Bei der Festnahme setzten die Polizisten auch Reizstoff ein.

Auf den Nordmazedonier war die Polizei aufgrund von Vorermittlungen aufmerksam geworden. Im Raum Dietikon wollten sie ihn stoppen. Der 40-Jährige flüchtete aber Richtung Bahnhof, wo er mit seinem Auto anhielt. Dort blockierten ihn die Polizisten mit mehreren Autos. Dennoch versuchte er zu flüchten und kollidierte mit den stehenden Fahrzeugen.

Bei der anschliessenden Hausdurchsuchung fand die Polizei mehrere Dutzend Gramm Kokain.