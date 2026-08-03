Stadtpräsidium Grenchen: Sahli kandidiert, Crausaz verzichtet

Keystone-SDA

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Susanne Sahli (FDP) kandidiert erneut für das Stadtpräsidium von Grenchen, Patrick Crausaz (GLP) verzichtet. Das haben die beiden an einer Medienkonferenz am Montag verkündet.

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(Keystone-SDA) Für eine gemeinsame Medienkonferenz haben sich die ehemaligen Konkurrenten entschieden, um Spekulationen zu vermeiden und Transparenz zu schaffen, wie sie weiter sagten.

Der erste Wahlgang für das Stadtpräsidium findet am 27. September statt, ein allfälliger zweiter am 29. November.

Zum erneuten ersten Wahlgang kommt es aus juristischen Gründen: Mitte Juni hatte das Bundesgericht die Wahl von Susanne Sahli ins Stadtpräsidium von Grenchen annulliert. Es stellte nach einer Wahlbeschwerde schwerwiegende Fehler bei der Stimmenauszählung fest. Sahli verlor das Amt per sofort.

Die FDP-Politikerin hatte sich im zweiten Wahlgang am 28. September 2025 gegen Mitbewerber Crausaz mit einem Unterschied von 25 Stimmen durchgesetzt. Sie trat ihr neues Amt Anfang 2026 an.