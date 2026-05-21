Stadtratskommission für Übernahme des Insel-Rettungsdienstes

Keystone-SDA

Nach dem Stadtberner Gemeinderat und der Insel-Spitalgruppe hat sich auch die vorberatende Stadtratskommission für die geplante Neuorganisation der Rettungsdienste in der Spitalregion Bern ausgesprochen. Sie beinhaltet unter anderem die Übernahme des Insel-Rettungsdienstes durch die Organisation Schutz und Rettung Bern.

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(Keystone-SDA) Die Kommission für Ressourcen, Wirtschaft, Sicherheit und Umwelt betonte in einer Mitteilung vom Donnerstag die sicherheitspolitische Bedeutung eines starken, verlässlichen und leistungsfähigen Rettungsdienstes für die Bevölkerung der Stadt und der Umgebung.

Der Kanton Bern gibt in seiner Gesundheitsstrategie vor, die Rettungsdienste entlang der vier Spitalregionen im Kanton zu organisieren. Pro Region wird ein Leistungsvertrag abgeschlossen.

In der Region Bern+ soll deshalb der bestehende Rettungsdienst der Insel-Spitalgruppe in den Rettungsdienst Schutz und Rettung Bern integriert werden. Der Gemeinderat beantragte dem Stadtrat die entsprechenden Mittel. Das Parlament wird an einer seiner nächsten Sitzungen über das Geschäft befinden.