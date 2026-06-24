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Stadtspital Zürich führt mobile Robotertransporte ein

Keystone-SDA

Das Stadtspital Zürich soll dauerhaft mobile Roboter für Transporte einsetzen. Der Stadtrat hat dafür ab 2027 jährlich 303'000 Franken beantragt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die vier Roboter kommen schon seit 2023 am Standort Triemli zum Einsatz, wie der Stadtrat am Mittwoch mitteilte. Nachts versorgen sie verschiedene Gebäudeteile mit Verbrauchsmaterialien und Textilien und übernehmen den Rücktransport von Entsorgungsgütern.

Der Pilotbetrieb habe sich bewährt, schreibt der Stadtrat. Die Roboter entlasteten die Mitarbeitenden bei körperlich anspruchsvollen Transportaufgaben. «Die rund 200 Kilogramm schweren Transportwagen müssen nicht mehr von Hand bewegt werden», heisst es in der Mitteilung. Die Mitarbeitenden hätten mehr Zeit für ihre Kernaufgaben.

Das Stadtspital mietet die Roboter. Technologische Entwicklungen könnten so berücksichtigt und Wartung und Betrieb sichergestellt werden. Das Geschäft geht nun an den Gemeinderat.

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