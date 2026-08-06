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Stadtzürcher Badis sind im Hitzesommer 2026 auf Rekordkurs

Keystone-SDA

Die Zürcher Sommerbäder haben bis Anfang August 2,26 Millionen Eintritte verzeichnet. Damit rückt der Allzeitrekord aus dem Vorjahr in greifbare Nähe.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die 18 städtischen Freibäder steuern auf eine neue Rekordmarke zu, wie das Sportamt der Stadt Zürich auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilte.

Im bisherigen Rekordjahr 2025 zählte die Stadt insgesamt 2,39 Millionen Besucherinnen und Besucher. Dieser Wert dürfte in den verbleibenden Sommerwochen bei anhaltend warmem Wetter noch problemlos übertroffen werden.

Der stärkste Tag der laufenden Saison war der 21. Juni. An diesem Tag strömten rund 79’000 Personen für eine Abkühlung in die Zürcher Bäder.

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