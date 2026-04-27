Stadtzürcher FDP blitzt mit Kino-Corso-Beschwerde ab

Keystone-SDA

Die Stadtzürcher FDP hat nicht verhindern können, dass das Kino Corso beim Bellevue geschlossen und zu einem "Eventhaus" umgenutzt wird. Sie ist vor Bezirksrat abgeblitzt.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Stadt Zürich kündigte im Februar an, dass das Gebäude am Bellevue saniert werden muss und in den Kinosälen dabei ein «Eventhaus» entstehen soll. Die FDP-Gemeinderatsmitglieder Yasmine Bourgeois und Flurin Capaul wollten das Ende des Kinos verhindern – blitzten mit ihrer Stimmrechtsbeschwerde aber ab.

Der Bezirksrat kam zum Schluss, dass der Stadtrat dies in eigener Kompetenz beschliessen durfte. Die beiden FDP-Rekurrenten akzeptieren den Entscheid, wie sie am Montag mitteilten. Sie appellieren nun an den neu gewählten Stadtrat und das künftige Stadtpräsidium, diesen «historischen Fehler» zu vermeiden.