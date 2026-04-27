The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Stadtzürcher FDP blitzt mit Kino-Corso-Beschwerde ab

Keystone-SDA

Die Stadtzürcher FDP hat nicht verhindern können, dass das Kino Corso beim Bellevue geschlossen und zu einem "Eventhaus" umgenutzt wird. Sie ist vor Bezirksrat abgeblitzt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Stadt Zürich kündigte im Februar an, dass das Gebäude am Bellevue saniert werden muss und in den Kinosälen dabei ein «Eventhaus» entstehen soll. Die FDP-Gemeinderatsmitglieder Yasmine Bourgeois und Flurin Capaul wollten das Ende des Kinos verhindern – blitzten mit ihrer Stimmrechtsbeschwerde aber ab.

Der Bezirksrat kam zum Schluss, dass der Stadtrat dies in eigener Kompetenz beschliessen durfte. Die beiden FDP-Rekurrenten akzeptieren den Entscheid, wie sie am Montag mitteilten. Sie appellieren nun an den neu gewählten Stadtrat und das künftige Stadtpräsidium, diesen «historischen Fehler» zu vermeiden.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft