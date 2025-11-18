Stadtzürcher Gemüsemarkt ist zurück beim Bürkliplatz

Keystone-SDA

Der Stadtzürcher Gemüsemarkt ist zurück beim Bürkliplatz: Am Dienstag hat er zum ersten Mal nach zehn Monaten wieder an seinem angestammten Platz stattgefunden. Der Markt war wegen der Baustelle auf der Stadthausanlage ins Exil gezogen.

1 Minute

(Keystone-SDA) Seit Mitte Januar war der Gemüsemark am Alternativstandort geöffnet, auf dem Münsterhof und an der Fraumünstergasse. Auch der Flohmarkt musste in dieser Zeit verlegt werden. Nun sind die Bauarbeiten auf der Stadthausanlage beim Bürkliplatz abgeschlossen und der Markt ist zurück.

Unter anderem wurde ein neues Kioskgebäude erstellt, der historische Musikpavillon blieb bestehen. In den kommenden Wochen werden sämtliche abgestorbenen und kranken Bäume ersetzt, wie die Stadt in einer Medienmitteilung schreibt.

Die rund 6600 Quadratmeter grosse Stadthausanlage am See wurde 1848 angelegt, weil hier ursprünglich das Bundeshaus erstellt werden sollte. Aus diesen Plänen wurde bekanntlich nichts. Die Stadt Bern erhielt schliesslich den Zuschlag für den Bundessitz.