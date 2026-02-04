Stadtzürcher Parlament gewährt Kunsthaus mehr Geld

Keystone-SDA

Das Stadtzürcher Parlament gewährt dem Kunsthaus mehr Geld, und zwar für die Herkunftsforschung. Die Überprüfung der Bührle-Sammlung soll zudem transparent gemacht werden.

(Keystone-SDA) Die schwierige Geschichte der Stadt Zürich und der Bührle-Stiftung ist um ein Kapitel reicher: Der Gemeinderat gewährte dem Kunsthaus am Mittwoch mit 104 zu 13 Stimmen mehr Geld für die Überprüfung der Herkunft der Bilder in der Bührle-Sammlung. Zudem sollen die Forschungsergebnisse auf der Website des Kunsthauses veröffentlicht werden.

Nur die SVP sprach sich gegen den Beitrag aus. Stefan Urech sprach von «linkem Mobbing» gegen die Bührle-Stiftung.

Der Beitrag für die Überprüfung der Provenienzforschung der Bührle-Sammlung erhöht sich mit dem Entscheid um 3 Millionen Franken. 860’000 Franken hatte die Stadt bereits gesprochen.

Das Geld geht an die Kunstgesellschaft, die Trägerin des Kunsthauses. Die erweiterte Herkunftsabklärung soll gemäss dem Subventionsvertrag mit der Stadt Zürich sowie dem Dauerleihauftrag der Bührle-Stiftung erfolgen. Das Projekt ist auf fünf Jahre angelegt.