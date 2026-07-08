Stadtzürcher Parlament kämpft um Imbiss-Stände am Bellevue

Keystone-SDA

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Das Stadtzürcher Parlament hat sich am Mittwoch erneut für eine Rettung der Imbiss-Stände "Riviera" und "Bistro & Grill am See" eingesetzt. Der Stadtrat soll noch einmal über die Bücher gehen und eine Lösung suchen.

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(Keystone-SDA) Seit über 40 Jahren gehört der Imbiss «Riviera» zum Zürcher Bellevue, doch nun droht dem Traditionsbetrieb das Aus. Ebenso dem «Bistro & Grill am See». Den Inhabern wurde bereits per Ende September 2026 gekündigt.

Mit 46 Ja- und 20 Nein-Stimmen sowie 48 Enthaltungen setzte sich der Gemeinderat der Stadt Zürich am Mittwoch mit einem Vorstoss an den Stadtrat für die Rettung der Betriebe ein. Das Parlament hofft auf einen neuen Lösungsvorschlag seitens des Stadtrats.

Die Imbisse befinden sich auf dem Grundstück der Stadt in einer sogenannten Freihaltezone. Allerdings sind sie laut Stadtrat nicht mehr bewilligungsfähig. Es gibt keinen Richtplaneintrag. Zudem sind verschiedene Anforderungen nicht erfüllt, beispielsweise gibt es keine Personalgarderoben.