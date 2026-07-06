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Stadtzürcher Seeüberquerung findet am Mittwoch statt

Keystone-SDA

Die besten Wettervoraussetzungen sind für Mittwoch angesagt, so dass die Stadtzürcher Seeüberquerung definitiv stattfindet, wie die Organisatoren am Montag mitteilten. 9000 Schwimmerinnen und Schwimmer können ab Montag um 12 Uhr ein Ticket kaufen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer schwimmen vom Strandbad Mythenquai zum 1500 Meter entfernten Strandbad Tiefenbrunnen. Zu deren Sicherheit stehen alle 50 bis 70 Meter Boote mit Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmern parat. Die 9000 Teilnehmenden starten in zwölf Gruppen zwischen 14.30 und 17.55 Uhr.

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