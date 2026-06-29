Stadtzürcher Seeüberquerung wird verschoben

Keystone-SDA

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Die Stadtzürcher Seeüberquerung findet nicht an diesem Mittwoch statt. Die Wetterlage sei zu unbeständig, teilte das Zürcher Sportamt am Montag mit. Nach einer wochenlangen Hitzewelle ist das Gewitterrisiko zu hoch.

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(Keystone-SDA) Neuer Termin ist der Mittwoch, 8. Juli. Sollte dies wieder nicht klappen, wäre der letzte Termin erst am 19. August, nach den Sommerferien. Über die Durchführung entschieden wird jeweils am Montag vor der Seeüberquerung.

Aus Sicherheitsgründen findet der Anlass nur bei schönem, stabilem Wetter statt. Rund 9000 Personen nehmen jeweils teil.