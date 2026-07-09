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Stadtzürcher SP will Gratis-Alkohol nicht verbieten

Keystone-SDA

An Anlässen der Stadtzürcher SP wird es auch in Zukunft kostenlos Bier und Wein geben. Die Parteimitglieder haben ein Verbot von Gratis-Alkohol am Donnerstag abgelehnt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) «Es ist nicht so, dass wir uns die ganze Zeit auf Parteikosten betrinken», betonte Präsident Oliver Heimgartner. Bei diesem Antrag gehe es primär um die Wahlfeiern, an denen eine Runde spendiert werde. Die Geschäftsleitung war gegen ein Verbot von Gratis-Alkohol – und eine Mehrheit der SP war gleicher Meinung.

Mit 82 zu 35 Stimmen lehnten die SP-Mitglieder den Antrag des suchtkranken Parteimitglieds Benjamin Kobelt ab. Die Versammlung unterstützte hingegen den Vorschlag der Parteileitung, eine Arbeitsgruppe zu bilden. Diese soll sich nun Gedanken darüber machen, wie Parteianlässe generell inklusiver gestaltet werden können, also niemanden ausschliessen.

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