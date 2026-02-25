Stadtzuger Klassenlager werden für Eltern gratis

Keystone-SDA

Eltern müssen in der Stadt Zug keinen Beitrag mehr an die obligatorischen Schullager zahlen. Die Stadt Zug verzichtet damit auf jährliche Einnahmen von 70'000 Franken.

(Keystone-SDA) Wie die Stadt Zug am Mittwoch mitteilte, nehmen die Kinder während der Schulzeit an mindestens drei obligatorischen Klassenlagern teil. Die Eltern mussten daran – je nach Lagerort – die Lager mit einem Beitrag von 80 bis 110 Franken mitfinanzieren.

Mit der Abschaffung der Elternbeiträge auf das Schuljahr 2026/27 sollen die Eltern von dieser «wiederkehrenden Belastung» befreit werden, wie die Stadt Zug mitteilte. Zudem soll damit der Verwaltungsaufwand reduziert werden. Für Schulleitungen und Lehrkörper würden Zusatzaufgaben wie Zahlungsabwicklung, Mahnungen und individuelle Abklärungen entfallen, teilte die Stadt Zug mit.

Die Abschaffung der Elternbeiträge geht auf eine Motion der FDP zurück, welche der Grosse Gemeinderat aber noch nicht gutgeheissen hat. Im Budget 2026 hat das Parlament aber bereits die Elternbeiträge gestrichen und damit dem Anliegen zugestimmt.