Stahlplatte beschädigt auf A2 in Basel Fahrzeuge und löst Stau aus

Keystone-SDA

Auf der A2 der Basler Osttangente in Richtung Deutschland ist es am frühen Mittwochmorgen chaotisch zu und her gegangen. Im Bereich des Museums Tinguely löste sich eine Überfahrplatte eines Fahrbahnübergangs und beschädigte mehrere Fahrzeuge. Die Autobahn war teilweise für mehrere Stunden gesperrt.

(Keystone-SDA) Zum Vorfall kam es gegen 06.30 Uhr, wie das Bundesamt für Strassen mitteilte. Zur Bergung der beschädigten Fahrzeuge habe die A2 Richtung Norden gesperrt werden müssen, was zu einem langen Stau geführt habe.

Erst nach provisorischen Reparaturarbeiten konnte die Autobahn um 10.35 Uhr wieder komplett freigegeben werden. Bis dahin war nur eine Fahrspur befahrbar. Die definitiven Reparaturarbeiten sind für Mittwochabend vorgesehen, was wieder zu einer kurzzeitigen Sperrung der A2 Richtung Norden führt.

Gemäss Mitteilung löste sich eine Stahlplatte des provisorischen Fahrbahnübergangs auf der Baustelle der Osttangente