Stans schliesst um 3,7 Millionen Franken besser ab als erwartet

Keystone-SDA

Die Gemeinde Stans hat das Rechnungsjahr 2025 mit einem Gewinn von 2,4 Millionen Franken abgeschlossen. Budgetiert war ein Minus von 1,3 Millionen Franken.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Hauptgrund für das bessere Abschneiden des Nidwaldner Hauptorts waren höhere Steuererträge, teilte die Gemeinde in einem Communiqué mit. Bei den natürlichen Personen fielen diese um 2,3 Millionen Franken höher aus als geplant, bei den juristischen Personen um 0,2 Millionen Franken.

Die Nettoinvestitionen beliefen sich 2025 auf 7,2 Millionen Franken. Sie lagen damit laut Mitteilung deutlich unter dem budgetierten Wert von 16,9 Millionen Franken. Die Gemeinde begründete dies mit Verzögerungen bei einzelnen Projekten.

Die Finanzlage der Gemeinde bezeichnete der Gemeinderat als «stabil». Er beantragt der Gemeindeversammlung vom 27. Mai, den Ertragsüberschuss wie bereits im Vorjahr der Sanierung des Schulhauses Pestalozzi zuzuweisen.