Stanser Schulhaus Pestalozzi wird saniert und aufgestockt

Keystone-SDA

Stans kann sein über 50 Jahre altes Oberstufenzentrum Pestalozzi kernsanieren und aufstocken. Die Stimmberechtigten haben einen Objektkredit von 35,8 Millionen Franken gutgeheissen.

(Keystone-SDA) 75,4 Prozent oder 2304 Stimmberechtigte stimmten der Vorlage zu, 751 lehnten sie ab. Die Stimmbeteiligung betrug 52,1 Prozent, wie die Gemeinde am Sonntag mitteilte.

Das Schulzentrum Pestalozzi wurde 1970 nach Plänen von Thomas Jäger gebaut. 1985 wurde es mit dem Pestalozzi- und dem Singsaal erweitert. Vor 25 Jahren wurden die Fassaden teilerneuert, später wurden auch das Hallenbad und die Turnhallen instand gestellt.

Das Pestalozzi habe die für ein Schulhaus übliche Nutzungsdauer von 30 bis 40 Jahren deutlich überschritten, begründete der Gemeinderat das nun anstehende Bauprojekt, das bis Ende 2028 realisiert werden soll. Die Dämmung sei schlecht, die Heizkosten seien hoch, und es fehlten Zimmer für einen modernen Unterricht.

Trotz des Alters, ist die Bausubstanz des Schulzentrums noch so gut, dass es saniert werden kann und ein Abriss und ein Ersatzneubau nicht nötig ist. Es kann sogar in einem Leichtbausystem um eine Etage aufgestockt werden. Der zusätzliche Schulraum wurde mit dem erwarteten Bevölkerungswachstum in Stans begründet.

Knapp sieben Millionen Franken der Baukosten hat Stans bereits mit guten Rechnungsabschlüssen vorfinanzieren können.