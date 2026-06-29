The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Fünfte Schweiz
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Starke Rauchentwicklung in Köniz und Bern

Keystone-SDA

Der Kanton Bern hat am Montagmorgen vor einer starken Rauchentwicklung in den Gemeinden Köniz und Bern gewarnt. Diese sei die Folge eines Brandes, teilte die kantonale Behörde mit. Die Rauchentwicklung führe zu einem starken, unangenehmen Geruch.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Bevölkerung solle Fenster und Türen schliessen und Lüftungen sowie Klimaanlagen abschalten. Zudem solle sie die Anweisungen der Notfalldienste und Behörden befolgen. Das betroffene Gebiet solle weiträumig umfahren werden.

Die Berner Kantonspolizei hat weitere Informationen zu einem späteren Zeitpunkt in Aussicht gestellt.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft