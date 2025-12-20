Starke Rauchentwicklung wegen Dachstockbrand in Beringen SH

Keystone-SDA

Der Brand eines Dachstocks im Dorfzentrum von Beringen SH hat in der Nacht auf Samstag zu einer starken Rauchentwicklung geführt. Informationen zu Verletzten lagen zunächst nicht vor, wie ein Sprecher des Feuerwehrinspektorats auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Personen im Gebäude – ein Restaurant und Hotel – hätten sich selbst in Sicherheit bringen können, sagte der Sprecher weiter. In dem Dachstock hielten sich zum Zeitpunkt des Brandes ersten Erkenntnissen zufolge keine Personen auf. Die Löscharbeiten waren noch im Gange.

Aufgrund des starken Rauchs riefen die Schaffhauser Behörden die Anwohnerinnen und Anwohner dazu auf, Fenster und Türen zu schliessen sowie Lüftungen und Klimaanlagen abzuschalten. Das betroffene Gebiet solle gemieden werden, teilte der Kanton über den Warndienst Alertswiss mit.