Starker Wind dürfte Grund für eingestürztes Dach in St. Gallen sein

Keystone-SDA

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Nach ersten Erkenntnissen eines externen Statikers dürfte starker Wind Grund für das am Samstagabend in St. Gallen eingestürzte Hausdach gewesen sein. Weshalb der Wind das Dach zum Einsturz bringen konnte, wird weiter untersucht, wie die Stadtpolizei St. Gallen am Montagmorgen mitteilte.

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(Keystone-SDA) Priorität habe zunächst der Rückbau des eingestürzten Hausdaches an der Rorschacher Strasse. Die Stadtpolizei erwartet laut Mitteilung weitere Erkenntnisse, sobald der Bereich des Dachstuhls begehbar ist.

Seit Sonntagmorgen seien Fachpersonen mit dem Rückbau beschäftigt. Die Rorschacherstrasse ist am Montagmorgen kurz nach 1 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben worden, wie die Polizei schrieb. Beim Einsturz wurde niemand verletzt.