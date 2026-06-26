Startschuss zum 32. Eidgenössischen Jodlerfest in Basel

Keystone-SDA

Teilen

Das 32. Eidgenössische Jodlerfest ist am Freitag mit einer Feier in Basel eröffnet worden. Bis am Sonntag werden bei der aktuellen Hitzewelle rund 200'000 Besucherinnen und Besucher erwartet.

1 Minute

(Keystone-SDA) OK-Präsident Carlo Conti erklärte das Fest für offiziell eröffnet. «Endlich können wir nachholen, was wir 2020 vorbereitet und wegen der Pandemie absagen mussten. Das heisse Wochenende soll uns nicht daran hindern, dieses Fest zu feiern», sagte er an der Eröffnungsfeier.

Die Festeröffnung mit der Fahnenübergabe aus Zug fand am Freitagnachmittag im Jodlerdorf auf dem Petersplatz statt. Die Fahne des Eidgenössischen Jodlerverbands bleibt in den kommenden drei Jahren in Basel. Noch während der Eröffnungszeremonie starteten die ersten Wettbewerbe.

Das Eidgenössische Jodlerfest findet bis Sonntag unter dem Motto «Stadt und Land mitenand» in Basel statt. Das letzte Eidgenössische Jodlerfest fand 2023 in Zug statt.