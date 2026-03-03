Stationäre Massnahme für schizophrenen Sexualstraftäter bestätigt

Keystone-SDA

Das Bundesgericht hat die Verurteilung eines schizophrenen Mannes zu einer Freiheitsstrafe von 20 Monaten und die Anordnung einer stationären therapeutischen Massnahme bestätigt. Der 28-Jährige beging mehrerer Sexualdelikte, bei denen die Opfer unter 16 Jahre alt waren.

(Keystone-SDA) Der aus Ghana stammende Mann wird die Schweiz nach Beendigung des Vollzugs verlassen müssen. Das Bundesgericht hat in einem am Dienstag publizierten Urteil auch eine Landesverweisung von acht Jahren bestätigt. Entgegen der Sicht des Verurteilten liege kein Härtefall vor, sodass eine Landesverweisung zulässig sei.

Das Berner Obergericht befand den 28-Jährigen im November 2024 unter anderem der mehrfachen sexuellen Handlungen mit Kindern, der sexuellen Nötigung und der Schändung für schuldig.

Sex vor Kindern

Er hatte Sex mit einer Prostituierten, obwohl sich ein noch nicht 16 Jahre altes Mädchen im gleichen Hotelzimmer befand. Weiter bedrängte er bei einer anderen Gelegenheit ein Mädchen und fasste diesem an die Brüste und ans Gesäss. In einer Stiftung schändete er zudem ein unter Medikamenteneinfluss stehendes Mädchen.

Das Bundesgericht folgt in seinem Urteil der Argumentation des Berner Obergerichts. Der Verurteilte hatte im Verfahren diverse Vorwürfe zunächst geleugnet und seine Aussagen jeweils dem Ermittlungsstand angepasst. Die Strafe wurde aufgrund seiner schwerwiegend verminderten Schuldunfähigkeit um 70 Prozent reduziert.

Die fünf Jahre dauernde stationäre therapeutische Massnahme erachtet das Bundesgericht als verhältnismässig, auch wenn sie die Dauer der Freiheitsstrafe übersteigt. Lediglich in einer ambulanten Therapie liesse sich die Krankheit des Mannes nicht angemessen behandeln. (Urteil 6B_513/2025 vom 10.02.2026)