Stationäre Massnahme nach Tötung für Drogenabhängigen in Baselland

(Keystone-SDA) Ein 59-jähriger Iraner muss für die Tötung eines Landsmann unter Drogeneinfluss in Sissach BL vom Januar 2023 eine stationäre Massnahme durchlaufen. Dies hat das Baselbieter Strafgericht am Donnerstag in Muttenz entschieden.

Er habe im Zustand der Schuldunfähigkeit den Mord begangen, hiess es bei der Urteilsverkündung. Auf einen Landesverweis verzichtete das Gericht.

Gemäss Baselbieter Staatsanwaltschaft hat der Beschuldigte das 63-jährige Opfer am Morgen des 31. Januar 2023 in dessen Wohnung in Sissach besucht, wo sie gemeinsam im Wohnzimmer Kokain, Heroin und andere Drogen konsumiert hätten. Dabei sei es zu einem Streit gekommen und der 59-Jährige brachte seinen Landsmann mit einem Messer um.

Der 59-Jährige leidet laut einem Gutachten an paranoide Schizophrenie. Es sei deshalb von einer aufgehobenen Einsichts- und Steuerungsfähigkeit auszugehen und der Mann sei schuldunfähig.