Stattelschlepper in San Vittore GR mit massiver Überlast gestoppt

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei Graubünden hat am Freitagmorgen auf der A13 in San Vittore GR einen Sattelschlepper mit massiver Überlast aus dem Verkehr gezogen. Das 40-Tonnen-Gefährt war über 7,3 Tonnen zu schwer, wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilte.

(Keystone-SDA) Der in der Schweiz immatrikulierte Sattelschlepper sei gegen 6.10 Uhr dem Kontrollzentrum der Kantonspolizei zugeführt worden. Dabei seien in allen Details, von der Belastung der Antriebsachse bis hin zur Reifentragkraft, massive Gewichtsüberschreitungen festgestellt worden.

Der 40-jährige Chauffeur hatte gemäss Communiqué den Auftrag, Gerüstelemente von Mailand (I) nach Hüttwilen TG zu transportieren. Er werde angezeigt und habe sich vor der Justiz zu verantworten. Der Sattelschlepper wurde bis zur Wiederherstellung des vorschriftsgemässen Zustandes stillgelegt.