Statthalterstrasse in Bern-Bümpliz wird zur Begegnungszone

Die Stadt Bern gestaltet die Statthalterstrasse in Bümpliz zur Begegnungszone mit Tempo 20 um. Dadurch sollen sich die Sicherheit für Schulkinder und die Aufenthaltsqualität verbessern, wie die Tiefbaudirektion am Dienstag mitteilte.

(Keystone-SDA) Betroffen ist der Abschnitt zwischen Wangen- und Morgenstrasse. Durch die Umgestaltung werden die Schulareale der Besonderen Volksschule Bümpliz und der Volksschulen Statthalter und Bümpliz verbunden, wie die Direktion für Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün in einer Mitteilung schrieb.

Weiter will die Stadt einen Drittel der Asphaltfläche entsiegeln und das Regenwasser künftig für die kühlende Verdunstung nutzen. Die Stadt baut neue Sitzgelegenheiten, zusätzliche Aufenthaltsflächen und reduziert die Fahrbahnbreite. Die 15 bestehenden Parkfelder hebt sie auf.

Die Bauarbeiten beginnen am 9. Februar und dauern bis Mitte April.