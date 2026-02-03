The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Statthalterstrasse in Bern-Bümpliz wird zur Begegnungszone

Keystone-SDA

Die Stadt Bern gestaltet die Statthalterstrasse in Bümpliz zur Begegnungszone mit Tempo 20 um. Dadurch sollen sich die Sicherheit für Schulkinder und die Aufenthaltsqualität verbessern, wie die Tiefbaudirektion am Dienstag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Betroffen ist der Abschnitt zwischen Wangen- und Morgenstrasse. Durch die Umgestaltung werden die Schulareale der Besonderen Volksschule Bümpliz und der Volksschulen Statthalter und Bümpliz verbunden, wie die Direktion für Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün in einer Mitteilung schrieb.

Weiter will die Stadt einen Drittel der Asphaltfläche entsiegeln und das Regenwasser künftig für die kühlende Verdunstung nutzen. Die Stadt baut neue Sitzgelegenheiten, zusätzliche Aufenthaltsflächen und reduziert die Fahrbahnbreite. Die 15 bestehenden Parkfelder hebt sie auf.

Die Bauarbeiten beginnen am 9. Februar und dauern bis Mitte April.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft