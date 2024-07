Stau am Gotthard erreicht erneut eine Länge von zehn Kilometern

(Keystone-SDA) Der Verkehr vor dem Nordportal des Gotthard-Strassentunnels hat sich auch am späteren Sonntagmorgen zwischen Erstfeld und Göschenen UR auf einer Länge von zehn Kilometern gestaut. Das bedeutete eine Wartezeit von einer Stunde und 40 Minuten.

Das teilte der Touring Club Schweiz (TCS) über den Kurznachrichtendienst X mit. Auch vor dem Gotthard-Südportal staute sich der Verkehr auf einer Länge von vier Kilometern, wo Reisende mit einer Wartezeit von bis zu 40 Minuten rechnen mussten.

In Richtung Süden verzeichnete der TCS am Sonntag den ersten Kilometer Stau zwischen Wassen und Göschenen UR kurz vor 05.30 Uhr. Damit staute sich die Blechkolonne etwas später als am Vortag: In der Nacht auf Samstag hatte der TCS bereits um 03.00 Uhr eine Stau-Länge von sechs Kilometern vermeldet.

Am frühen Samstagnachmittag reihten sich dann die Reisenden in ihren Fahrzeugen maximal bis zu vierzehn Kilometer hintereinander Richtung Süden.