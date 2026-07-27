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Stau in Göschenen UR überschreitet Zehn-Kilometer-Marke

Keystone-SDA

Der Sommerferienverkehr Richtung Süden ist weiterhin gross. Am Montagmittag erreichte der Stau vor dem Gotthardnordportal in Göschenen UR eine Länge von über zehn Kilometer.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Nach Angaben des TCS müssen sich die Autoinsassinen und -insassen damit rund eine Stunde und 40 Minuten gedulden, bis sie in den 17 Kilometer langen Strassentunnel Richtung Airolo TI einfahren können. Als Alternativroute zur A2 wird die A13 via San Bernardino empfohlen.

Auch in Richtung Norden ist Geduld gefragt. Vor dem Südportal staute sich der Verkehr um 11 Uhr auf einer Länge von vier Kilometern.

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