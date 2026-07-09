Staudammerhöhung beim Kraftwerk Göschenen UR ist umsetzbar

Keystone-SDA

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Die Kraftwerk Göschenen AG (KWG) kann ihre geplante Erhöhung des Staudamms vorantreiben. Nach entsprechenden Vorabklärungen will die KWG ein Bauprojekt starten.

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(Keystone-SDA) Die Dammerhöhung des Göscheneralpsees gehört zu den 16 Wasserkraftprojekten, welche der Bund priorisiert haben möchte.

Die bisherigen Abklärungen zeigten laut KWG, dass das Projekt grundsätzlich umsetzbar ist. Es gebe «keine Punkte, die das Projekt grundsätzlich verunmöglichen», wird Angela Krainer, VR-Präsidentin der KWG AG, im Communiqué zitiert. Auch Fragen zur Hochwasser- und Erdbebensicherheit und zu den Wasserzuleitungen und Triebwasserwegen seien geklärt, hiess es weiter.

Die Bauprojektierung dauert laut den Kraftwerkbetreibern voraussichtlich bis Frühjahr 2027. Danach folgt die öffentliche Auflage. Ein möglicher Baustart wäre frühestens 2029 möglich.

Die Investition ist wegen der 2043 auslaufenden Konzessionen an eine Restwertvereinbarung mit dem Kanton Uri und den Korporationen Uri und Urseren geknüpft.

Durch die Dammerhöhung steigt die Stromproduktion nur «geringfügig», hiess es weiter. In der Reusskaskade mit den Kraftwerken Göschenen, Wassen und Amsteg könnten jedoch jährlich rund 60 Gigawattstunden Strom vom Sommer in den Winter verlagert werden. Das entspricht gemäss KWG der Jahresstrommenge von rund 13’500 Vierpersonen-Haushalten.