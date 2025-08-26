The Swiss voice in the world since 1935
Stefan Nobs bleibt Lysser Gemeindepräsident

Der Freisinnige Stefan Nobs bleibt Lysser Gemeindepräsident. Da für die Wahlen von Ende September keine weiteren Kandidaturen eintrafen, hat der Gemeinderat Nobs in stiller Wahl als gewählt erklärt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Demnach findet am 28. September 2005 keine Majorzwahl für das Gemeindepräsidium statt, wie die Gemeinde am Dienstag mitteilte. Gewählt werden hingegen die Mitglieder des fünfköpfigen Gemeinderates (Exekutive) und des 40-köpfigen Grossen Gemeinderates (Legislative).

Den Wählenden stehend Kandidatinnen und Kandidaten auf insgesamt zehn Listen zur Wahl zur Verfügung.

