Stefan Rogentin trauert um seinen Grossvater

Keystone-SDA

Der Schweizer Skirennfahrer Stefan Rogentin trauert um seinen Grossvater. "Auch wenn ich wusste, dass es irgendwann passieren würde, kam es doch überraschend", sagt der Bündner in einem Interview.

(Keystone-SDA) Vergangenen Samstag sei die Beerdigung gewesen, sagt Rogentin in der «Basler Zeitung» vom Freitag. Am gleichen Tag feierten seine Teamkollegen im Riesenslalom in Val d’Isère einen Dreifachsieg.

Über den Todesfall in seiner Familie spricht Rogentin nur, weil die Zeitung ihn im persönlichen Gespräch danach fragte, wann er zuletzt zu Tränen gerührt gewesen sei.

Der Verlust seines Grossvaters ist für den Spitzensportler traurig, gehört für ihn aber auch zum Leben dazu. «Irgendwann beginnt etwas, irgendwann endet was», sagt er.

Sein eigenes Leben will der Skirennfahrer geniessen und aus jedem Tag das Optimum herausholen. Das sei für ihn der Sinn des Lebens. «Es ist ein Privileg, das tun zu können», sagt der 31-Jährige.