Steintafel mit Zehn Geboten soll in New York versteigert werden

Keystone-SDA

Eine rund 1500 Jahre alte Steintafel mit den Zehn Geboten soll in New York versteigert werden. Das Stück könne zwischen ein und zwei Millionen Dollar (etwa 950.000 - 1,9 Millionen Euro) einbringen, teilte das Auktionshaus Sotheby's mit. Es handele sich um die einzige bekannte noch komplett erhaltene Tafel dieser Art aus dieser Zeit.

(Keystone-SDA) Auf dem etwa 60 Zentimeter hohen und 50 Kilogramm schweren Stück Marmor sind in althebräischer Schrift Ge- beziehungsweise Verbote eingemeisselt – darunter etwa die Verbote zu morden und zu stehlen.

Entdeckt wurde der Stein 1913 beim Eisenbahnbau im Süden Israels. Lange wurde die Bedeutung allerdings nicht erkannt – der Stein wurde am Eingang eines Hauses eingemauert, mit der Schriftseite nach oben, so dass viele Menschen darüber liefen. Erst in den 1940er Jahren entdeckten Wissenschaftler, worum es sich bei der Tafel handelte. Das Stück soll am 18. Dezember versteigert werden.