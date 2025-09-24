The Swiss voice in the world since 1935
Stellantis: Vorübergehender Produktionsstopp in mehreren Werken

Keystone-SDA

Angesichts rückläufiger Verkaufszahlen unterbricht der Autokonzern Stellantis einem Medienbericht zufolge die Produktion in mehreren europäischen Werken. Betroffen sind Standorte in Frankreich, Deutschland, Italien, Polen und Spanien.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Wie die französische Finanzzeitung «Les Echos» am Dienstag berichtete, plant der Autokonzern, zu dem Marken wie Peugeot, Opel, Fiat und Chrysler gehören, eine Produktionspause an sechs europäischen Standorten. Stellantis in Frankreich bestätigte, dass ein Werk in der Nähe von Paris für zwei Wochen geschlossen werde; ein Sprecher von Stellantis in Italien gab an, dass ein Werk nahe Neapel die Produktion des Fiat Panda für eine Woche einstelle.

In beiden Fällen seien die «schwierigen» Marktbedingungen in Europa der Grund. Diese machten es erforderlich, die Lagerbestände «auszugleichen».

Ein Stellantis-Sprecher in Polen bestätigte am Dienstag gegenüber der Nachrichtenagentur AFP, dass im Werk Tychy im Süden des Landes ein Stopp der Produktion geplant sei, ohne jedoch anzugeben, wie lange diese dauere. Laut «Les Echos» wird dort die Fertigung im Oktober für neun Tage auf Eis gelegt.

Zu den weiteren betroffenen Werke zählen der Zeitung zufolge auch Eisenach in Deutschland, wo voraussichtlich für fünf Tage die Produktion gestoppt werde, sowie Saragossa und Madrid in Spanien für sieben beziehungsweise 14 Tage.

Stellantis hatte im Juli für das erste Halbjahr 2025 einen Milliardenverlust gemeldet und dabei unter anderem auf die US-Zollpolitik verwiesen. Zudem sind viele Hersteller der kriselnden Branche mit wachsender Konkurrenz aus China konfrontiert.

