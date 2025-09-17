The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Stellenplan bleibt in Schwyz Regierungssache

Keystone-SDA

Der Stellenplan der Schwyzer Kantonsverwaltung wird weiterhin vom Regierungsrat beschlossen. Der Kantonsrat hat am Mittwoch eine Motion von Manuel Mächler (SVP) mit 55 zu 32 Stimmen abgelehnt, der die Kompetenz dem Parlament geben wollte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Mächler begründete sein Anliegen mit dem starken Stellenwachstum. Die Regierung habe in den letzten Jahren den Staatsapparat massiv nach oben gefahren, sagte er.

Heute bewilligt das Parlament die finanziellen Mittel für die Leistungen, die der Kanton erbringen soll. Die Umsetzung und damit der Stellenplan liegt dagegen beim Regierungsrat.

Mächler kritisierte in seinem Vorstoss diesen Prozess als undemokratisch. Er führe zu hohen Kosten für die Steuerzahler und zu einem volkswirtschaftlichen Schaden.

Der Regierungsrat lehnte die Forderung ab. Der Stellenplan sei eine operative Aufgabe, sagte Finanzdirektor Herbert Huwiler (SVP). Einen Missstand gebe es trotz des Stellenwachstums nicht.

Der Regierungsrat wies in seiner Antwort darauf hin, dass er die Stellen nur innerhalb der vom Parlament bewilligten finanziellen Mittel schaffen könne. Als Gründe für das Stellenwachstum nannte er, dass alles komplexer werde und dass der Kanton neue Aufgaben bewältigen müsse.

Die anderen Fraktionen folgten der Regierung. Es wäre falsch, wenn das Parlament über einzelne Stellen diskutieren würde, hiess es, eine allfällig nötige Korrektur könne es über das Budget machen.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
27 Likes
37 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
36 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
13 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft