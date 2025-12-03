Stephan Eicher: «Wie ein Aquarellmaler, der am Wochenende loszieht»

Keystone-SDA

"Ich trinke keinen Alkohol", sagt der Berner Chansonnier Stephan Eicher im Interview mit den TA-Media-Zeitungen. Es ist ein Gespräch, in dem sich der Musiker von seiner selbstironische Seite zeigt.

1 Minute

(Keystone-SDA) Von einem nebulösen Image will er nicht mehr sprechen, aber als «Eicher national» sieht sich der Musiker trotz seiner erfolgreichen Karriere dennoch nicht. Das liege daran, dass er selten in Fernsehsendungen auftritt. «Wenn man das öfter tut, ist Schluss mit Distanz», so Stephan Eicher im Interview.

Es ist offensichtlich auch eine selbstironische Distanz zu sich selber, die in seinem Wesen liegt. «Eine ist sicherlich, dass ich mich selbst nicht allzu ernst nehme», sagt er.

Seine Passion ist und bleibt die Musik: Er schreibe unglaublich gern Songs. «Ich bin wie ein Aquarellmaler, der am Wochenende ungefragt loszieht, auf eine Alp steigt, um diese eine Kuh malerisch einzufangen. Es muss einfach sein.»

Es wird offensichtlich bald wieder soweit sein. Er werde sich nach dem Interview wieder mit seinen Musikern treffen, mit ihnen aufs Land fahren «und zusammen etwas Abenteuerliches aushecken».