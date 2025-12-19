Stephan Eicher findet seine Stimme seit dem Rauchstopp weniger sexy

Keystone-SDA

Der Schweizer Chansonier Stephan Eicher hat vor einiger Zeit aufgehört zu rauchen. Seither hat er acht Kilogramm zugenommen, so der 65-Jährige zur "Schweizer Illustrierten".

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Verzicht auf den Glimmsteägel habe sich aber nicht nur auf sein Gewicht ausgewirkt, sagte der Musiker der neuesten Ausgabe der Zeitschrift. Seine Stimme habe sich dadurch verändert, er habe weniger Bässe. «Ehrlich, vorher klang ich schon ein bisschen sexyer. Ich glaube, ich bin ohne die Stimulanz des Nikotins auch etwas dümmer geworden.»

Da er viel singe, habe er die Stimmbänder elastisch erhalten können. Auf der emotionalen Ebene könne er sich vielleicht sogar ein bisschen besser ausdrücken. «Und ich singe etwas melodiöser.»

Und apropos Stimme sagt er, ihm sei im Tram aufgefallen, dass kleine Kinder offenbar eine neue Art des Schreiens entwickelt hätten. «Wenn man ihnen das Handy wegnimmt, schreien sie in einer sehr hohen Frequenz, so hoch, dass fast nur noch Hunde sie hören. Gibt man ihnen das Handy zurück, sind sie wieder still.»