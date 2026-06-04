Sterbliche Überreste einer am Hardergrat vermissten Frau gefunden

Keystone-SDA

Eine seit Anfang Mai am Hardergrat im Berner Oberland vermisste Wanderin ist tot. Nach Angaben der Berner Kantonspolizei wurden die sterblichen Überreste einer Person gefunden, die identifiziert werden konnten.

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(Keystone-SDA) Die 26-Jährige wurde am 4. Mai als vermisst gemeldet. Sofort eingeleitete Suchmassnahmen blieben zunächst ohne Erfolg. Am 1. Juni wurde ein persönlicher Gegenstand der Vermissten im Brienzersee bei Oberried gefunden, worauf erneut eine Suche aufgenommen wurde, wie die Berner Kantonspolizei am Donnerstag mitteilte.

Tags darauf wurden im Bereich des Louwigrabens sterbliche Überreste gefunden. Bei der Verstorbenen handelt es sich um eine libysch-deutsche Doppelbürgerin. Sie wollte vom Harder aus Richtung Augstmatthorn wandern. Die Polizei geht nach aktuellen Erkenntnissen von einem Unfall aus. Weitere Abklärungen sind im Gang.