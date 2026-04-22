Steuerfüsse im Kanton Solothurn steigen an

Keystone-SDA

58'000 Einwohnerinnen und Einwohner müssen 2026 im Kanton Solothurn mehr Steuern bezahlen. Denn 16 Gemeinden haben ihren Steuerfuss für das laufende Jahr erhöht. Der durchschnittliche Gemeinde-Steuerfuss liegt laut Staatskanzlei Solothurn neu bei 118,2 Prozent.

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(Keystone-SDA) Im Vorjahr habe der durchschnittliche Gemeinde-Steuerfuss 117,4 Prozent betragen, schrieb die Staatskanzlei Solothurn am Mittwoch in einer Mitteilung. Damit sei der Wert um 0,8 Prozentpunkte angestiegen. Eine solche Erhöhung habe es zuletzt 2015 gegeben.

Auch der durchschnittliche Steuerfuss für juristische Personen – sprich Firmen – hat sich gemäss Mitteilung erhöht: Um 0,8 Prozentpunkte auf 113,4 Prozent.

Nur fünf Einwohnergemeinden hätten im vergangenen Jahr den Steuerfuss gesenkt. Davon profitierten 6700 Einwohnerinnen und Einwohner. Tendenziell liege der Steuerfuss in ländlichen Gebieten höher als in urbanen oder Agglomerationsgemeinden.