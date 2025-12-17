Steuern für Schwyzer Unternehmen dürften sinken

Keystone-SDA

Entgegen dem Antrag der Regierung, dürfte der Schwyzer Kantonsrat auch den Steuerfuss für Unternehmen senken. SVP, FDP und Mitte haben sich in der Eintretensdebatte zum Budget dafür ausgesprochen.

(Keystone-SDA) Der Regierungsrat beantragt dem Parlament ein Budget mit einem Defizit von 88 Millionen Franken. Der Steuerfuss für natürliche Personen soll dabei von 115 auf 110 Prozent gesenkt werden. Der Mitte geht dies zu wenig weit, sie will 105 Prozent beantragen. Sie begründete dies mit dem hohen Eigenkapital.

Die Staatswirtschaftskommission möchte aber auch den Steuerfuss für Unternehmen reduzieren, und zwar von 160 auf 150 Prozent. Dies wäre ein «klares Signal» an die Wirtschaft, und würde den Kanton langfristig stärken, sagte ihr Sprecher.

Die Fraktion SP/Grüne lehnte beide Steuersenkungen ab. Sie seien kurzsichtig und nicht sozial, und würden Schwyz im Steuerwettbewerb nichts mehr bringen.