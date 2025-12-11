Steuerpflichtiges Aargauer Einkommen beträgt 64’300 Franken

Keystone-SDA

Im Kanton Aargau hat knapp jede zweite Personen ein steuerbares Einkommen von weniger als 50'000 Franken. Jede sechste Person weist ein steuerbares Einkommen von mehr 100'000 Franken aus. Das geht aus der Steuerstatistik hervor, die auf den Zahlen von 2022 basiert.

(Keystone-SDA) Das mittlere steuerbare Einkommen belief sich auf 64’300 Franken, wie Statistik Aargau am Donnerstag mitteilte. 16,5 Prozent der Steuerpflichtigen verfügten über ein steuerbares Einkommen von mehr als 100‘000 Franken.

Deren Anteil am gesamten steuerbaren Einkommen betrug 41,2 Prozent. Aufgrund des progressiven Steuertarifs bezahlten sie 51,7 Prozent der einfachen Einkommenssteuer.

Im Gegensatz dazu lag das steuerbare Einkommen bei 45,1 Prozent der Pflichtigen unter 50‘000 Franken. Sie erwirtschafteten 16,8 Prozent des Gesamteinkommens und leisteten 10,4 Prozent der einfachen Einkommenssteuer, wie die Daten von Statistik weiter aufzeigen.

Zwei Drittel ohne steuerbares Vermögen

11,5 Prozent der Pflichtigen wiesen ein steuerbares Vermögen von über 500‘000 Franken aus. Sie besassen 83,1 Prozent des gesamten steuerbaren Vermögens und lieferten 87,4 Prozent der Einnahmen aus der einfachen Vermögenssteuer.

Weitere 12,6 Prozent der Vermögenssteuer kamen von den 22,9 Prozent der Pflichtigen mit einem steuerbaren Vermögen zwischen einer Million Franken und 500‘000 Franken.

Knapp zwei Drittel aller Pflichtigen verfügten hingegen über kein steuerbares Vermögen. Für Einzelpersonen war im Jahr 2022 ein Vermögen bis 100’000 Franken steuerfrei, für Ehepaare ein Vermögen bis 200’000 Franken.

Weniger Vermögen: Börsenkurse tauchen

Ende 2022 waren die Pflichtigen weniger vermögend als im Jahr zuvor, wie aus den Zahlen weiter hervorgeht: Das mittlere Bruttovermögen sank um 1,2 Prozent, das mittlere steuerbare Vermögen um 3,4 Prozent. «Der Haupttreiber dürften die im Jahresvergleich tieferen Jahresendkurse an den Börsen gewesen sein», schreibt Statistik Aargau.

Im Aargau waren Ende 2022 genau 406’713 Personen steuerpflichtig – 1,2 Prozent mehr als im Vorjahr.