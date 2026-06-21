Stichwahl in Kolumbien: Linker gegen Rechten

Keystone-SDA

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In Kolumbien hat die entscheidende Stichwahl um das Präsidentenamt begonnen. Rund 41 Millionen Wahlberechtigte sind aufgerufen, über den Nachfolger des linken Präsidenten Gustavo Petro zu entscheiden. Zur Wahl stehen der rechtsgerichtete Anwalt Abelardo de la Espriella und der linke Senator Iván Cepeda.

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(Keystone-SDA) Die Abstimmung gilt als Richtungsentscheidung für das südamerikanische Land. Im Mittelpunkt stehen die angespannte Sicherheitslage, die wirtschaftliche Entwicklung und der Umgang mit bewaffneten Gruppen wie der ELN-Guerilla und FARC-Dissidenten.

Zwei Kandidaten, zwei Modelle

De la Espriella hatte die erste Wahlrunde überraschend mit 43,7 Prozent der Stimmen gewonnen. Der politische Aussenseiter wirbt für einen harten Kurs gegen organisierte Kriminalität, einen schlankeren Staat und bessere Bedingungen für private Investitionen. Im Wahlkampf versprach «El Tigre» – wie er sich öffentlichkeitswirksam nennt – ein kompromissloses Vorgehen gegen bewaffnete Gruppen.

Cepeda kam in der ersten Runde auf 40,9 Prozent. Der langjährige Senator und Menschenrechtsaktivist tritt für das Regierungslager an und will zentrale Elemente der Politik Petros fortsetzen. Dazu gehören höhere Sozialausgaben und Verhandlungen mit bewaffneten Gruppen im Rahmen der Strategie des «totalen Friedens».

Sicherheitskrise überschattet Wahlkampf

Der Wahlkampf wurde von einer Welle der Gewalt überschattet. In mehreren Regionen des Landes kam es zuletzt zu Anschlägen und Gefechten zwischen Sicherheitskräften und bewaffneten Gruppen. Die Leiterin des Kolumbien-Büros der Konrad-Adenauer-Stiftung, Kristin Wesemann, sprach zuletzt von einer der schwersten Gewaltwellen der vergangenen Jahre.

Beobachter sehen die Wahl auch als Abstimmung über die Bilanz Petros. Während seine Anhänger auf sinkende Armutszahlen und höhere Sozialausgaben verweisen, werfen Kritiker ihm vor, mit seiner Strategie des «totalen Friedens» keinen entscheidenden Durchbruch gegen bewaffnete Gruppen erreicht zu haben.

Die Wahllokale schliessen am Sonntag um 16.00 Uhr Ortszeit (23.00 Uhr MESZ). Mit ersten belastbaren Ergebnissen wird noch am Abend (Ortszeit) gerechnet.