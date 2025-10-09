Stichwahl um Präsidentenamt auf den Seychellen

Auf dem ostafrikanischen Inselparadies Seychellen hat eine dreitägige Stichwahl um das Präsidentenamt begonnen. Amtsinhaber Wavel Ramkalawan (64) tritt gegen Oppositionspolitiker Patrick Herminie (62) an.

1 Minute

(Keystone-SDA) In der ersten Runde der Abstimmung Ende September hatte es nach Angaben der Wahlkommission keinen Sieger gegeben. Herminie erhielt 48,8 Prozent der Stimmen, während Ramkalawan dicht mit 46,4 Prozent folgte. Für einen Wahlsieg benötigt ein Kandidat mehr als 50 Prozent der Stimmen.

Ramkalawan, der die Regierungspartei Linyon Democratic Seychellois (LDS) anführt, strebt eine zweite fünfjährige Amtszeit an. Der ehemalige Pastor will die Wirtschaft ankurbeln und auf soziale Entwicklung sowie Umweltschutz setzen. Die Einwohner des Inselstaats mit rund 120.000 Einwohnern klagen jedoch über steigende Lebenshaltungskosten.

Herminie ist der Vorsitzende der Partei United Seychelles (US), die von 1977 bis 2020 regierte, bis diese vor fünf Jahren die Macht an die LDS verlor. Der ehemalige Parlamentspräsident (2007 – 2016) setzte in seiner Wahlkampagne auf verstärkte nationale Sicherheit, Schaffung von Arbeitsplätzen und soziale Wohlfahrt.