Stier greift Bauer in Graubünden an

In Tschappina GR hat am Samstag ein Stier einen Bauern angegriffen. Der Mann wurde dabei verletzt.

(Keystone-SDA) Der Bauer und sein Sohn hätten am Samstag um 10.30 Uhr ein Rind und ein Kalb in den Stall geführt, schrieb die Kantonspolizei Graubünden am Sonntag in einer Mitteilung. Unerwartet habe der nachfolgende Stier den Bauern mehrmals angegriffen und ihn zu Boden geworfen.

Der Verletzte sei von seinem Sohn in Sicherheit gebracht worden. Der Bauer wurde mit einem Rettungshelikopter ins Kantonsspital Graubünden nach Chur geflogen, wie es weiter hiess.

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

