Stier verletzt Landwirt in Stall in Pusserein GR schwer

Ein 61-jähriger Landwirt ist am Dienstag in Pusserein GR von einem Stier gegen eine Abtrennung gedrückt und schwer verletzt worden. Der Mann war mit Arbeiten in einem Freilaufstall beschäftigt, als sich das rund tausend Kilogramm schwere Tier von hinten näherte.

Wie die Kantonspolizei Graubünden am Mittwoch mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 14 Uhr. Demnach drückte der Stier den Landwirt so fest gegen eine Metallabtrennung, dass dieser dabei schwer verletzt wurde. Ein Mitarbeiter eilte dem Bauern zu Hilfe und konnte das Tier hinter eine Abschrankung zurückdrängen.

Anschliessend leistete der Mitarbeiter Erste Hilfe und alarmierte die Rettungskräfte. Nach der notfallmedizinischen Versorgung durch eine Rega-Besatzung sei der Mann mit einem Helikopter ins Kantonsspital Graubünden nach Chur geflogen worden.