Stiftung des Berner Kunstmuseums wird 150 Jahre alt

Die Stiftung Kunstmuseum Bern feiert diesen September ihr 150-jähriges Bestehen. Pünktlich zum Jahrestag der Gründung entschied der Grosse Rat über die Zukunft der Institution.

(Keystone-SDA) Einen Kredit von 15,7 Millionen Franken sprach das Kantonsparlament am Mittwoch, damit Sanierung und Ersatzbau des Museums projektiert werden können. Der Rat legte damit den Grundstein für ein Grossprojekt, das bis 2033 entstehen und rund 147 Millionen Franken kosten dürfte. Gegen 40 Prozent davon sollen Private, Stiftungen, die Wirtschaft und der Lotteriefonds finanzieren.

Die Entscheidung fiel zu einem geschichtsträchtigen Augenblick. Auf den Tag genau 150 Jahre zuvor, am 10. September 1875, hatte die Trägerschaft der damaligen «Corporation Bernisches Kunstmuseum» eine Stiftungsurkunde unterschrieben und sich damit dem Ziel hingegeben, die Berner Kunstsammlungen unter einem Dach zu präsentieren.

Zweiter Anlauf glückte

Die Urkunde war das Resultat des zweiten Anlaufs einer Museumsgründung, den die Bernische Künstlergesellschaft und der Bernische Kantonal-Kunstverein nahmen. Die ersten Pläne wurden Mitte des 19. Jahrhunderts mangels Budgets wieder verworfen, wie einer Mitteilung des Kunstmuseums zu entnehmen ist. 1869 gelang es den Vereinen schliesslich, Gelder für einen Baufonds zu sammeln und die Berner Regierung auf ihre Seite zu holen.

Im Kantonsparlament fanden sie mit niemand geringerem als dem Maler Albert Anker einen starken Befürworter. Er wurde zum Präsidenten einer «Kommission für ein Kunstmuseum» ernannt, die sich auf die Suche nach Bauland und Geldern machte und beides fand. Die Burgergemeinde stellte ein Stück Land zur Verfügung und der Architekt Gottlieb Hebler vererbte der Stadt Bern sein ganzes Vermögen, um das Vorhaben voranzutreiben.

Zur Trägerschaft der damaligen Corporation gehörten der Kanton und die Stadt Bern, die Burgergemeinde Bern, der Bernische Kantonal-Kunstverein sowie die Bernische Künstlergesellschaft. Sechs Tage nach der Gründung genehmigte der Grosse Rat ihre Statuten. Das Museum ist bis heute im Besitz der Stiftung.

Jubiläumsausstellung

Zum Zeitpunkt der Eröffnung des Kunstmuseums am 9. August 1879 umfasste die Sammlung des Kunstmuseums rund 300 Werke. Heute sind es deren 75’000.

Anlässlich des Jubiläums stellt das Kunstmuseum Bern acht Werke aus seinen Anfängen aus, darunter Albert Ankers «Die Andacht des Grossvaters» und das «Selbstbildnis (Der Zornige)» von Ferdinand Hodler.