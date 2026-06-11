Stimmbeteiligung steigt in Basel auf 48,3 Prozent
Die Stimmbeteiligung in der Stadt Basel für die Vorlagen vom 14. Juni liegt Stand Donnerstag bei 48,3 Prozent. Somit ist sie innerhalb eines Tages erheblich gestiegen: Am Mittwoch lag sie noch bei 39,9 Prozent, wie die Staatskanzlei via Facebook mitteilte.
(Keystone-SDA) Am Sonntag hat das Stimmvolk über zwei eidgenössische und vier kantonale Vorlagen zu entscheiden. Zur Abstimmungen kommen die Volksinitiative «Keine 10-Millionen-Schweiz» und die Änderung des Zivildienstgesetzes.
Auf kantonaler Ebene haben die Baslerinnen und Basler über den freiwilligen Steuerabzug vom Lohn, die Stadttauben-Initiative mit Gegenvorschlag, eine Ausgabe für den Bahnknoten sowie die Klybeckinsel-Volksinitiative zu entscheiden.