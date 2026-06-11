The Swiss voice in the world since 1935
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Fünfte Schweiz
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Stimmbeteiligung steigt in Basel auf 48,3 Prozent

Keystone-SDA

Die Stimmbeteiligung in der Stadt Basel für die Vorlagen vom 14. Juni liegt Stand Donnerstag bei 48,3 Prozent. Somit ist sie innerhalb eines Tages erheblich gestiegen: Am Mittwoch lag sie noch bei 39,9 Prozent, wie die Staatskanzlei via Facebook mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Am Sonntag hat das Stimmvolk über zwei eidgenössische und vier kantonale Vorlagen zu entscheiden. Zur Abstimmungen kommen die Volksinitiative «Keine 10-Millionen-Schweiz» und die Änderung des Zivildienstgesetzes.

Auf kantonaler Ebene haben die Baslerinnen und Basler über den freiwilligen Steuerabzug vom Lohn, die Stadttauben-Initiative mit Gegenvorschlag, eine Ausgabe für den Bahnknoten sowie die Klybeckinsel-Volksinitiative zu entscheiden.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft