Stimmbeteiligung steigt in Basel auf 48,3 Prozent

Keystone-SDA

Die Stimmbeteiligung in der Stadt Basel für die Vorlagen vom 14. Juni liegt Stand Donnerstag bei 48,3 Prozent. Somit ist sie innerhalb eines Tages erheblich gestiegen: Am Mittwoch lag sie noch bei 39,9 Prozent, wie die Staatskanzlei via Facebook mitteilte.

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(Keystone-SDA) Am Sonntag hat das Stimmvolk über zwei eidgenössische und vier kantonale Vorlagen zu entscheiden. Zur Abstimmungen kommen die Volksinitiative «Keine 10-Millionen-Schweiz» und die Änderung des Zivildienstgesetzes.

Auf kantonaler Ebene haben die Baslerinnen und Basler über den freiwilligen Steuerabzug vom Lohn, die Stadttauben-Initiative mit Gegenvorschlag, eine Ausgabe für den Bahnknoten sowie die Klybeckinsel-Volksinitiative zu entscheiden.